Tuttosport – Voglio tornare ai miei livelli

L'esterno della Juventus, Samuel Mbangula, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 3-0 sul Como con tanto di gol all'esordio in prima squadra. Il belga, ex Next Gen, ha dichiarato: "E' stata un'emozione particolare perchè per me era la prima volta in Serie A. Sono molto contento. Quando ho segnato il primo gol ho pensato che fosse un sogno. Sentire i tifosi è una sensazione incredibile". Le parole di Locatelli "Il mister ci ha detto che bastava una scintilla per accendere la scintilla. Ho bisogno diailavorare per dimostrarlo". Così a Dazn il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli dopo la vittoria sul Como. L'ex Milan e Sassuolo ha poi concluso: "Mbangula? Ancora non ha fatto nulla, qui devi essere sempre al massimo".