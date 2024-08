Maltempo allerta gialla in 10 regioni

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 20 agosto 2024) 8.30 Prosegue la fase disulla Penisola, con la perturbazione che continua a portare precipitazioni temporalesche sparse. Per oggi è stata valutata l'su alcune aree di Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. In Sicilia le condizioni meteo avverse sul settore orientale hanno portato le autorità regionali a raccomandare "prudenza nell'utilizzo delle tratte autostradali, evitando gli spostamenti non necessari".