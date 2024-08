La Promessa Anticipazioni Puntate dal 26 al 30 Agosto 2024 | Valentin È Il Sequestratore Di Maria!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 20 agosto 2024) Ladal 26 al 30è ildi, ma questa scoperta paradossalmente finisce per complicare le indagini. Il ritrovamento della ragazza è sempre più lontano! Laprosegue e, nel corso della settimana dal 26 al 30, verrà alla luce la verità su ciò che è successo a. Èil suo, ma l’aver scoperto questo non farà che complicare le cose. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La: dove eravamo rimasti? Leonor fa ritorno a Laportando grande entusiasmo da parte di tutti. Molto presto la ragazza però si rende conto che Martina sta nascondendo qualcosa e perciò cerca di capirne di più, ma senza successo. Intanto, Jana è molto preoccupata perchéha smesso di dare sue notizie da qualche tempo.