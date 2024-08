La lettera di Chiara Tramontano in ricordo della sorella Giulia | Non mi sono arresa me l' hai insegnato tu

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024)ha affidato ai social una nuova toccantededicata a sua, uccisa brutalmente a Senago, nel milanese, il 27 maggio 2023. La tragedia ha scosso tutti:, incinta al settimo mese, è stata assassinata con 37 coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello. A oltre un anno da quel terribile giorno, la 27enneha voluto esprimere pubblicamente il suo dolore e insieme la sua lotta quotidiana per imparare a vivere senza la. In un lungo post su Instagram, racconta la difficoltà di accettare la perdita e di come la presenza dicontinui a influenzare ogni aspettosua vita: "Non ho ancora trovato un posto in cui ospitarti nella mia nuova vita, quella dopo la tua morte", ammette, illustrando il vuoto lasciato dallae la ricerca costante di un equilibrio in una realtà che non sarà mai più la stessa.