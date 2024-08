I giorni del Crocifisso miracoloso Sabato celebra padre Bernardo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) SaràGianni a presiedere la messa solenne nel giorno che ricorda l’abbraccio tra ile Santa Caterina de’ Ricci. L’evento prodigioso avvenne il 24 agosto 1542, esattamente 482 anni fa, e da allora la comunità monastica di San Vincenzo Ferreriun triduo di preghiera come richiesto alla Santa di Prato durante il miracolo. Dom, nativo di Prato, conosce molto bene il monastero di San Vincenzo per averlo frequentato da giovane studente. Per lui sarà la primazione nella basilica delle monache Domenicane da quando ha abbracciato la vocazione religiosa. Ma veniamo al Triduo del. Come ogni anno, sono molto attesi i trededicati al prodigio deldi santa Caterina de’ Ricci.