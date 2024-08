Diffamazione Vannacci contro Bersani | decreto penale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Ravenna, 20 agosto 2024 – È stata notificata ieri comunicazione formale alla parte offesa sulla richiesta della procura di Ravenna didi condanna peraggravata in merito alle affermazioni pronunciate alla Festa dell’Unità il primo settembre 2023 da Pierluigiall’indirizzo del generale Roberto, ora europarlamentare della Lega (e in questa querelle rappresentato dall’avvocato Massimiliano Manzo). L’azioneè stata esercitata dal pm titolare del fascicolo Raffaele Belvederi in ragione dell’epiteto “coglione”., come previsto dalla procedura, potrebbe naturalmente decidersi di opporsi alin questione annullandolo ma finendo a processo.