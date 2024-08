Violenza di gruppo su una ragazza di 16 anni a Rimini

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 19 agosto 2024) AGI - A 16è stata violentata da almeno due uomini e poi abbandonata in strada. Sul fatto stanno indagando i carabinieri didopo che la Procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta, pm Davide Ercolani. Secondo quanto appreso, la ragazzina ha chiamato il 112 per chiedere aiuto e la successiva visita in ospedale ha confermato l'ipotesi dellasessuale. La ragazzina avrebbe però dichiarato di non ricordare nulla poiché aveva assunto delle droghe. Secondo la Procura, non si tratterebbe di un caso isolato, ma di un incontro combinato sul web per incontri sessuali a pagamento con minorenni. La 16enne avrebbe dunque concordato un appuntamento.