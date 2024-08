Stellantis le spine di Tavares Dalla ritirata australiana di Citroen alle grane americane

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sindacati e azionisti “contro” negli Stati Uniti e un “ritiro” in Australia., il colosso dell’auto natofusione tra FCA e PSA, e il suo Ceo Carlosdevono fare i conti con il mondo anglofono. Un problema non da poco, visto che il mercato americano e Jeep in particolare rappresentano la cassaforte del gruppo. Oltre un secolo dopo il suo debutto, avvenuto nel 1923,, uno dei marchi francesi di, ha ufficializzato con novembre la fine della commercializzazione di auto nuove in Australia, dove era arrivata vendere fino a 3.800 auto nell’anno del record, il 2007. Il mercato di “Downunder” è di quelli importanti: con 26 milioni di abitanti, nel 2023 ha superato quota 1,2 milioni di immatricolazioni (+12,5%).