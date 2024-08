Seconda tappa Vuelta 2024 | vince Groves Van Aert nuova maglia rossa

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’australiano Kadenla, da Cascais ad Ourem di 192km, battendo in volata il belga Vanche, grazie agli abbuoni, strappa laall’americano McNulty, e al francese Corbin.: LA CRONACA Vanno in fuga due spagnoli, Ibon Ruiz e Luis Angel Matè, che accumulano un vantaggio di cinque minuti sul gruppo che, a poco a poco, ha ridotto il gap fino a raggiungere il duo di testa. La corsa si è accesa soltanto nel finale per preparare lo sprint sul traguardo di Ourem. L’italiano Affini ha provato a lanciare Vanil quale è partito a 200 m dal traguardo, ma è stato superato nettamente da Kaden. Terza piazza per il francese Corbin. ORDINE D’ARRIVO 1-Kaden5h 12’55” 2-Wout Vans.t 3-Strong Corbin s.t 4-Miquel Pau s.t 5-Lennert Van Eetvelt s.