L’omaggio della Questura di Latina a nonno Saverio ex poliziotto per i suoi 100 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Cent’di vita e di servizio:festeggia con la Polizia di Stato Oggi, 19 agosto, è un giorno speciale perBazzarelli, exin pensione, che ha raggiunto il traguardo dei 100. OriginarioCalabria,ha dedicato gran partesua vita al servizioPolizia di Stato, lavorando per moltinella Polizia Giudiziaria presso ladi. Dopo una carriera lunga e onorevole,ha finalmente raggiunto la meritata pensione, ma non ha mai dimenticato i valori e l’importanza del suo lavoro. Celebrazione del centenario Per festeggiare questo importante traguardo,ha deciso di celebrare in grande stile, circondato dall’affetto deifamiliari e dei colleghiPolizia di Stato, con cui ha condiviso tanti momenti significativisua vita.