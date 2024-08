Istria la strage impunita degli italiani | il governo la ricorda ma a sinistra c' è chi sbraita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Unaterribile. Con un centinaio di morti in gran parte(tra i quali anche molti bambini). Se n'è sempre parlato poco di quello che è successo sulla spiaggia di Vergarolla, vicino a Pola, il 18 agosto 1946. Eppure è qualcosa che dovrebbe far parte della nostra memoria collettiva. Anche se avvenuto in un territorio che non fa più parte del Belpaese. Torniamo a quel giorno di 78 anni fa. La spiaggia, frequentata prevalentemente da, è affollatissima, perché è estate e perché è in programma anche una manifestazione sportiva. Sono da poco passate le due di pomeriggio quando alcune mine belliche presenti a poca distanza, ritenute inoffensive, esplodono improvvisamente causando la morte di decine di persone (65 vittime identificate, ma quelle effettive sarebbero oltre 100, di cui circa un terzo minorenni). Una tragedia immane. Ribattezzata la