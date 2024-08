FOTOGALLERY Il primo gol di Prisco il palo di Lamesta | rivedi le immagini della serata del Vigorito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSperavano di vivere unadecisamente diversa i circa 1500 tifosi giallorossi che ieri hanno riempito le tribune dell’impianto di via Santa Colomba. Il gol in apertura diha illuso i supporterStrega perché con il passare dei minuti la gara ha preso una piega diversa con il Potenza capace di ribaltare l’iniziale svantaggio e ottenere l’accesso agli ottavi di Coppa Italia di Serie C. Nonostante il ko, la Curva Sud ha continuato a sostenere la squadra incitandola anche dopo il triplice fischio. Rivivi ladel “Ciro” attraverso le foto che hanno immortalato i momenti salientigara Benevento-Potenza. See image gallery at www.anteprima24.it L'articolo/ Ilgol di, ildiledel “” proviene da Anteprima24.it.