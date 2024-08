Ricordo dell’attore regista Alain Delon | una leggenda del cinema mondiale

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 18 agosto 2024) Life&People.it Scegliere undiè come provare a racchiudere in poche e semplici battute la vita di qualcuno che ha segnato la storia artistica del secondo scorso. A 88 anni, e dopo un’esistenza vissuta sempre alla luce dei riflettori, l’attore francese s’è spento nella sua casa di Douchy, nella regione del Centro-Valle della Loira, attorniato dall’affetto dei suoi familiari. Sono stati loro stessi, a dare l’annuncio della sua morte: poche parole per annunciare al mondo la ferale notizia e, al contempo, per chiedere a tutti il massimo rispetto in un momento tanto doloroso per tutti coloro che gli sono stati vicini fino alla fine.