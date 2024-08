LIVE Sinner-Zverev 1-1 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | iniziato il match

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Pazzesca fucilata all’incrocio di dritto lungolinea di! 15-30 Gran rovescio del tedesco, il colpo migliore della casa. 15-15 Sulla riga la risposta di rovescio di, che attacca e chiude a rete. ZERO prime in campo per. 15-0 Con il dritto in cross. 1-1 Ace (1°). A-40 Prima vincente. 40-40 Stecca di dritto. 40-30 Sbaglia di dritto l’azzurro. 30-30 Clamoroso tracciante di rovescio diagonale di. A 93 miglia orarie. 30-15 Con la prima. 15-15 Profondissimo l’inside in di. 15-0 Servizio e dritto. 1-0 Altra seconda, altra non risposta di. 40-0 Non risponde di dritto il tedesco. 30-0 In rete il dritto di. 15-0 Gran coppia di lungolinea dell’azzurro, rovescio e dritto. Jannikal servizio.