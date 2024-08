Guida TV Sky Cinema e NOW | Eravamo Bambini Domenica 18 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) offre un'ampia scelta di film che spaziano dal dramma all'azione, dalla commedia al thriller, per soddisfare tutti i gusti.Su SkyUno HD alle 21.15 (canale 301), puoi vedere, un film che intreccia elementi di vendetta e riflessioni sull'innocenza perduta, con protagonisti Lorenzo Richelmy, Alessio Lapice e Massimo Popolizio. La storia ruota attorno a quattro amici che, dopo essere stati testimoni di un crimine nella loro infanzia, si ritrovano vent'anni dopo a fare i conti con il passato. Su SkyDue HD alle 21.15 (canale 302), viene trasmesso La nostra storia, un film con Javier Camara che esplora la Colombia degli anni '70 e '80 attraverso la storia di una famiglia.