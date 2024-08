Due legni ma nessun gol e Cagliari-Roma finisce 0-0

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024)(ITALPRESS) – Con Dybala in campo per poco più di venti minuti, lanon va oltre lo 0-0 in casa delall’esordio stagionale in campionato. Senza la qualità dell’argentino – al centro delle voci su un trasferimento in Arabia Saudita – De Rossi si affida dal 1? ai nuovi acquisti Le Fee, Soulè e Dovbyk. Nel primo tempo però l’unico brivido offensivo dellaè uno stop sbagliato di Scuffet che recupera appena in tempo per evitare l’autogol alla mezz’ora. Molto più sbarazzino il. Al 41? Marin ci prova dalla distanza, ma trova l’attenta risposta di Svilar. Quattro minuti dopo è Piccoli a tentare il tiro da fuori area, ma in questo caso la conclusione è fuori misura. Per la prima parata di Scuffet bisogna aspettare il 48? e il sinistro sul primo palo di Soulè: l’estremo difensore sardo fa buona guardia. Al 55? lasfiora l’1-0.