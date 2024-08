Due asini in fuga a Dalmine | erano scappati da un’azienda agricola

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 18 agosto 2024). Via Pesenti, un tranquillo sabato sera. Ad un certo, nell’oscurità (e nell’afa) di una notte di agosto per strada aspuntano due. Gli animali sono stati avvistati intorno alle 2,30 nella notte tra sabato 17 e domenica 18 agosto: immediatamente allertati, sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Treviglio. I duesono stati portati nel recinto di un maneggio dove hanno trascorso la notte: il proprietario del maneggio questa mattina (domenica 18 agosto) non ha impiegato molto tempo a scoprire la provenienza degli animali,in serata ad un contadino che possiedea poche centinaia di metri di distanza, lungo il fiume Brembo.