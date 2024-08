Washington Post incursioni ucraine a Kursk hanno pregiudicato trattative per un cessate il fuoco Tentata azione anche a Belgorod

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Secondo quanto riporta il quotidiano statunitense, l’incursione ucraina nelha fatto “deragliare gli sforzi, portati avanti in segreto, per unilparziale tra l’Ucraina e la Russia”. Il giornale, che cita fonti informate, riferisce che l’Ucraina e la Russia dovevano inviare delegazioni a Doha questo mese per negoziare un accordo storico che fermasse gli attacchi alle infrastrutture energetiche ed elettriche di entrambe le parti, in quello che sarebbe equivalso a un parzialeile avrebbe offerto una tregua a entrambi i Paesi. Ma i colloqui indiretti, in cui il Qatar ha svolto il ruolo di mediatore incontrando separatamente le delegazioni ucraina e russa, sono stati interrotti dall’incursione a sorpresa dell’Ucraina nella regione occidentale russa dila scorsa settimana, secondo i funzionari.