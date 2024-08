Kvaratskhelia raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Napoli | le cifre del nuovo contratto!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 agosto 2024) Khvichaè pronto ad unirsi alper le prossime stagioni. Il calciatore azzurro rinnoverà il proprio. Sono giorni caldissimi in casasul fronte mercato e non solo. La dirigenza partenopea è alle prese con diverse situazioni. Infatti, oltre ai colpi in entrata e in uscita, la dirigenza ha anche il compito di occuparsi di quelle situazioni “delicate”. Tra queste, è presente senza dubbio ildi Khvicha. Quest’ultimo, da tempo, discute di un possibile prolungamento contrattuale che però tarda ad arrivare. Il georgiano con l’avvento di Antonio Conte è tornato ad essere una pedina cruciale. Infatti, fin dalla conferenza stampa di presentazione, il tecnico chiarì subito il futuro dell’esterno. Il classe 2001 è del tutto intoccabile, motivo per il quale ilrespingerà qualsiasi tipo di assalto.