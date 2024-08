Il Futuro del Cinema | Entro il 2026 Nessuno Girerà Film con Telecamere Tradizionali Tutto Sarà Basato su SORA AI

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di sabato 17 agosto 2024) Cos’èAI?AI rappresenta la prossima generazione di strumenti di produzionetografica, una piattaforma basata su intelligenza artificiale che integra riprese virtuali, animazione, effetti speciali e montaggio in un’unica soluzione. Questa tecnologia è in grado di creare ambientazioni fotorealistiche, simulare attori digitali e orchestrare intere scene senza la necessità di utilizzare attrezzature fisichecome, luci o set. La potenza diAI risiede nella sua capacità di analizzare sceneggiature, interpretare le intenzioni del regista e generare contenuti visivi coerenti e di alta qualità in tempo reale.