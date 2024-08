Crisi isterica a Cincinnati Carlos Alcaraz mai visto primo | perde del tutto il controllo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024), giovane talento del tennis mondiale, ha vissuto un'uscita anticipata dal torneo di. Il tennista spagnolo, attualmente al terzo posto nel ranking ATP, è stato sconfitto in un match insolito contro Gael Monfils, veterano francese di 37 anni che ha saputo imporsi nonostante i numerosi infortuni subiti nel corso della sua carriera. Un anno fa,aveva raggiunto la finale in Ohio, ma quest'anno la sua corsa si è interrotta prima del pre. La partita è stata interrotta dalla pioggia e si è protratta su due giorni, concludendosi con la vittoria di Monfils in tre set. Durante l'incontro,ha avuto una reazione inusuale per lui: ha scagliato con forza la racchetta a terra, rompendola. Questo gesto di frustrazione è raro per il giovane spagnolo, noto per il suo comportamento generalmente impeccabile sul campo.