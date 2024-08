Caso Chiusolo Forza Italia | Danno economico per i cittadini Su Puc spese pazze  

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “La scelta di Mollydi mettersi in aspettativa alla Provincia di Benevento per dedicarsi a tempo pieno al ruolo di assessore al Comune solleva preoccupazioni, soprattutto per il costo che ricadrà sui. Con il raddoppio dello stipendio e l’aumento dei costi previdenziali, il Comune dovrà sostenereaggiuntive in un periodo di difficoltà economica per molte famiglie Nel frattempo, la Provincia dovrà trovare un sostituto per il ruolo lasciato vacante, creando ulteriori oneri per le casse pubbliche. Questa situazione si inserisce in un contesto controverso, dove il percorso diè stato segnato da un concorso vinto alla Provincia mentre era già assessore al Comune, entrambe istituzioni sotto l’influenza di Clemente Mastella.