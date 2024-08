Rio Ferdinand pensa che Leny Yoro sia il miglior difensore centrale del mondo per la sua età

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 16 agosto 2024) Notizia fresca giunta in redazione: La leggenda del Manchester United Rioritiene che il nuovo acquisto estivosia ildelalla sua età. Il diciottenne ha completato il suo trasferimento all’Old Trafford dalla squadra francese del Lille all’inizio di quest’estate, per una cifra vicina ai 52 milioni di sterline. Nonostante la destinazione preferita del ragazzo fosse il Real Madrid, lo United è riuscito a convincerlo a trasferirsi all’Old Trafford.ildelper la sua età Durante la sua permanenza al Lille,si è affermato come uno deii giovani difensori d’Europa e, oltre al Real Madrid, anche il Liverpool e il Paris Saint Germain erano interessati al francese.