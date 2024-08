Pinamonti carico per Genoa-Inter | Pronto a combattere per i tuoi colori!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 16 agosto 2024) Andreaè stato ufficializzato come nuovo giocatore delnel pomeriggio di oggi, 16 agosto: l’attaccante italiano ha già fatto intendere di essereper le prossime sfide del Grifone, di cui la prima sarà contro l’. LA SCELTA – Andrea, ex giocatore dell’, è l’attaccante scelto dalper sopperire all’assenza di Mateo Retegui, ceduto in estate per 22 milioni di euro più 3 di bonus all’Atalanta. Il calciatore italiano potrà esserci già in occasione del primo incontro di Serie A contro l’, squadra in cui è cresciuto a partire dalle giovanili ma nella quale non è mai riuscito ad affermarsi una volta giunto alla categoria superiore.