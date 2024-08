Perché anche il National Interest mette Trieste al centro dell’Indo Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 16 agosto 2024) “La mia anima è a”, disse una volta James Joyce, e forse in quella che fu città imperiale c’èun’altra anima, adesso: quella, il concetto geostrategico in cui le acque delallargato si fondono con quelle dell’Oceano Indiano,ndo in comunione i destini dell’Europa (quanto meno meridionale), della regione della Penisola arabica, dell’Africa-orientale e della porzione occidentale dell’India. Per lo meno così è presentatain un’analisi firmata da Kaush Arha, presidente del Free & Open Indo-Pacific Forum visiting fellow dell’Atlantic Council, e Carlos Roa, fellow del Danube Institute e dell’Institute for Peace and Diplomacy, pubblicata in questi giorni dal, pensatoio del realismo politico statunitense sin dal 1985.