Orsi Toth Bianchi-Vergé Depré Mader oggi in tv ottavi Europei beach volley 2024 | orario e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tutto pronto per, partita deglidi finale deglidi, in corso di svolgimento in tre località dei Paesi Bassi. Rekae Giada, dopo aver battuto le tedesche Schieder/Borger nel primo turno ad eliminazione, tornano in campo per vincere ancora e tenere vivo il sogno. Dall’altra parte della rete c’è la forte coppia svizzera composta da Anouke Joana, approdatamente agligrazie al primo posto nel proprio girone. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà aglidi finale? L’appuntamento è per le ore 15.00 di venerdì 16 agosto alStadium di The Hague, in Olanda. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.