Napoli Neres ad un passo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Ilvive giorni di passione nel calciomercato. Brescianini sfumato nonostante le visite mediche, il mancato passaggio di Cajuste al Brentford e soprattutto Conte che si trova con un centrocampo ridotto ai minimi termini. Insomma, la lentezza e la difficoltà di certe operazioni non lasciano il nuovo allenatore tranquillo. Eppure il lavoro di Manna va avanti e sembra che il quarto acquisto della stagione si avvicini., dal Portogallo danno l’affarevicino alla chiusura Per ilsembra effettivamente vicino. “Davidad undal”. Lo annuncia Record, giornale portoghese, in prima pagina. Ricordiamo che l’ala d’attacco brasiliana dovrebbe trasferirsi in azzurro per una cifra intorno ai 28 milioni di euro ed è stata una richiesta di Antonio Conte. Si stanno limando gli ultimi dettagli prima della chiusura dell’affare.