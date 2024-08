MotoGP Jorge Martin | Feeling buono con Bagnaia siamo sullo stesso piano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 16 agosto 2024)si è ritenuto soddisfatto del terzo posto ottenuto nelle pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria e delle indicazioni avute per il prosieguo del fine settimana. Ducati che al Red Bull Ring appaiono dominanti e in particolare Prima Pramac hanno occupato due delle prime tre posizioni, con la seconda piazza di Franco Morbidelli dietro a Francesco. Ecco le considerazioni diator, leader del Mondiale, dopo questo venerdì ai microfoni di Marca: “Buone sensazioni. Ho dovuto lavorare più del solito. Ho dovuto fare molti test, soprattutto sul set up, perché nonostante andassi forte al mattino, questa pista è un po’ particolare e ho visto che con il mio assetto base non ero nelle condizioni per essere costante. Nel pomeriggio abbiamo fatto diversi cambiamenti: uno non è andato bene, un altro è andato meglio, ma dobbiamo continuare ad essere competitivi.