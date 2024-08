Testa a Los Angeles 2028 Largo a Gaddi e Piancastelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Appena conclusa la festa di Parigi 2024, lavaga già lontano, oltre un oceano sulla costa del Pacifico per Los. E se alcune presenze ‘modenesi’ sono in forte dubbio, per prime quelle di Julio Velasco e Massimo Barbolini e assieme a loro Gregorio Paltrinieri, si potrebbero aggiungere nuovi atleti a portare in alto i colori del vessillo geminiano, su tutti la fortissima ginnasta Caterinae la capitana della Nazionale di softball Erika. In dubbio. Julio Velasco ha detto che "forse sarebbe il momento di smettere" appena conclusa la finale per l’oro. Difficile che la Federazione accetti, col tecnico argentino che ha un contratto che lo porterà al Mondiale 2025, che si svolgerà presumibilmente nelle Filippine (o in Thalandia) tra 27 agosto e 7 settembre del prossimo anno. Probabilmente Velasco rimarrà fino a quella data e poi lascerà.