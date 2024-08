Sky | Manna a Londra per Lukaku Chelsea apre alla cessione

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 15 agosto 2024) Napoli vicino aper chiudere.. Le ultime su Osimhen, Neres e Gilmour. CALCIOMERCATO NAPOLI– Il Napoli accelera per Romelu. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, Giovanniè volato aper tentare di chiudere l’affare con il-Napoli: i dettagli della trattativa L’offerta del Napoli perè di 25 milioni più 5 di bonus. Il, che inizialmente chiedeva 43 milioni come clausola rescissoria, ha dato apertura ad abbassare le pretese. Questo sviluppo potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa. Conte vuole fortementee il sentimento è reciproco: l’attaccante belga non vede l’ora di abbracciare il nuovo progetto napoletano. Il nodo Osimhen e le alternative Resta da capire se nell’accordo perrientrerà anche Victor Osimhen.