MXGP scatta il GP d’Olanda | continua la lotta tra Gajser e Prado

(Di giovedì 15 agosto 2024) Un weekend di grande importanza in ottica classifica piloti. Manca poco e si alzerà il sipario sul GP, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di motocross, classe, che offrirà ancora un nuovo capitolo dell’avvincentetra Time Jorge, ovvero i due principali contendenti allaper il titolo. Ma dove eravamo rimasti? Lo scorso fine settimana in Svezia l’iberico in sella al GasGas ha avuto la meglio in entrambe le prove, avvicinandosi sensibilmente al diretto rivale sloveno, attualmente leader della graduatoria con sole diciassette lunghezze di vantaggio. In occasione della passata stagionesi rivelò uno dei grandi protagonisti in terra neerlandese, vincendo gara-1 (mentre in gara-2 trionfò il francese Romain Febvre).