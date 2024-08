Macabro ritrovamento in un dirupo l’auto con il cadavere di una donna Chi era

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 15 agosto 2024) Dovadola (Forlì-Cesena) – Unha sconvolto la tranquilla località di Dovadola, precisamente in via dei Greppi, ieri mattina. Un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto all’interno di una Fiat Panda, adagiata sul fusto di un albero, in una scarpata a circa venti metri dalla strada. A scoprire il veicolo, unadel posto che passeggiava con il suo cane, attirata dal forte odore proveniente dal. La vittima è stata identificata come Silvia De Martin, 58 anni, residente in un casolare isolato nella stessa zona, il Podere Casiolo, dove viveva sola dopo la fine della sua relazione con l’artista forlivese Franco Stanghellini. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, il corpo sarebbe stato lì da almeno dieci giorni, un dettaglio che ha inizialmente alimentato sospetti e ipotesi di mistero.