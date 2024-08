Maltempo fortissima grandinata in Italia | strade imbiancate

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 14 agosto 2024) In queste ultime ore assistiamo a un primo chiaro segno di indebolimento dell’anticiclone africano, quanto meno sulle regioni settentrionali. Unainfatti, si è abbattuta su alcune regioni del Nordsimulando un paesaggio innevato. A causare il fenomeno, lo scontro tra masse d’aria bollenti con altre fredde di origine atlantica. Leggi anche: Ferragosto, ecco i supermercati che rimangono aperti: è bufera Leggi anche: Temporali e nubifragi in arrivo sull’: quali saranno le regioni colpiteinQuesta mattina, la Val di Susa e le Valli di Lanzo sono state colpite da rovesci e temporali. In particolare, il colle del Moncenisio e il Ciardoney hanno subito unache imbiancato il paesaggio. I testimoni sui social raccontano di chicchi grandi come palline da golf. Situazione per altro prevista.