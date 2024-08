Il grande caldo anticipa il raccolto Cereali e legumi già via dai campi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ildelle ultime settimane non ha effetti soltanto sulle persone piegate dall’afa che non molla nemmeno a tarda sera, ma anche sulle produzioni agricole in largo anticipo rispetto alla norma. A risentire delle temperature da record che, lo ricordiamo, domenica hanno superato i 40 gradi e lunedì sono arrivate a toccare 39,7 gradi, sono anche le produzioni di, verdura. A Prato esiste una realtà che sa bene cosa significa fare i conti con siccità e ondate di calore declinate alle coltivazioni e alla gestione degli animali da cortile: si chiama Felice Agricoltura, l’azienda agricola biologica di Bagnolo fondata da Felice Curcetti, di recente insignito del titolo di Ambasciatore di Campagna Amica di Coldiretti riservato a soltanto dieci imprenditori della terra in tutta Italia.