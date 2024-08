Grande successo per Rosa Chemical all’Aquafan di Riccione

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 14 agosto 2024)perdiTerremoto di energia nella piscina onde,infiamma il pubblico La quarta tappa del festival Music Wave ha visto come protagonista l’artista e cantautore, che ha fatto il suo debuttodi. “È la mia prima volta in questo parco, è una figata pazzesca! Non potevo non lanciarmi nella Piscina Onde, e naturalmente ho provato anche gli scivoli,” ha dichiarato entusiasta. Uno spettacolo senza precedenti:conquista l’Aquafan La giornata del 30 luglio ha vistomandare in visibilio i fan accorsi da tutta Italia. Con un repertorio che include i suoi più grandi successi, come “Polka,” “Made In Italy,” “Britney,” e “Baby,” l’artista ha offerto oltre 30 minuti di puro divertimento con un dj set indimenticabile.