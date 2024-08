Berrettini | Bello vedere l’Italia fermarsi per il tennis

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Dopo la finale sull’erba di Stoccarda e i titoli vinti sulla terra rossa di Gstaad e Kitzbuhel, Matteoè pronto a ripartire dal Masters 1000 di Cincinnati, di scena sul cemento americano. Il giocatore romano, dopo mesi caratterizzati da diversi infortuni che lo hanno costretto ai box, sembra aver ritrovato una buona condizione. Ora è numero 42 del mondo e negli Usa, dove ha beneficiato di una wild card, affronta stasera, al debutto, Holger Rune. Nel frattempo, ospite del podcast di Andy Roddick (“Served with Andy Roddick”), l’azzurro ha parlato del momento d’oro delazzurro e del grande interesse che c’è in Italia per questo sport: “è un Paese di tifosi di calcio ma adesso quando c’è un grande match diil Paese si ferma un po’ e questo mi fa sentire enormemente fiero.