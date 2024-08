Alien Romulus | il film che ci voleva

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tra iche attendevamo più del 2024 c’era sicuramente, ildiretto da Fede Alvarez con protagoniste Isabela Merced e Cailee Spaeny. Ilhorror fanascientifico uscirà al cinema il 14 agosto 2024 e verrà distribuito da The Walt Disney Company Italia. Le nostre aspettative intorno al, nono capitolo della saga midel sequel ambientato tras – Scontro Finale, erano molto alte e non sono state disattese. Ma per un parere più articolato non vi resta che continuare a leggere! Una breve sinossi Rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo. Le nostre impressioni La saga di, e in particolare il primo capitolo diretto da Ridley Scott, ce l’abbiamo nel cuore.