Trump torna su X e perde 170 milioni | le conseguenze finanziarie

(Di martedì 13 agosto 2024) La settimana si è aperta con una sorpresa amara per laMedia & Technology Group. Lunedì 13 agosto, le azioni della società fondata dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, hanno subito una brusca frenata, scendendo sotto i 25 dollari per la prima volta in mesi. Il mercato ha reagito così alla pubblicazione dei dati finanziari trimestrali, mentreva a postare su X, il social di Elon Musk, dove colleziona ben 89di followers. Le azioni dellaMedia & Technology Group (Tmtg) sono crollate, portando a una perdita di oltre 170di dollari per l’ex presidente, che detiene il 65% della società. I mercati bastonanoI risultati economici resi noti dall’azienda venerdì scorso hanno dipinto un quadro poco incoraggiante. Con ricavi trimestrali che si fermano a 836.900 dollari, laMedia ha sorpreso gli investitori.