Pontecagnano fiamme in un campo di roulotte

(Di martedì 13 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stata ancora una giornata di grosse criticità sul fronte degli incendi che hanno interessato la provincia di Salerno. Tra gli interventi più rilevanti che hanno visto al lavoro i caschi rossi del comando provinciale un incendio che è divampato in un. In totale le fiammo hanno interessato otto. L’incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri in via Magellano. Sul posto carabinieri e polizia locale sul posto. Nessuna persona per fortuna è stata coinvolta. Difficoltà solo con un uomo marocchino che voleva buttarsi nel fuoco per recuperare soldi. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio. L'articoloin undiproviene da Anteprima24.it.