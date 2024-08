Montalto tra le Mura | un weekend di cultura musica e spettacolo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 13 agosto 2024), 13 agosto 2024 – Il borgo didi Castro si prepara ad accogliere “tra le”, un evento imperdibile che si terrà da venerdì 23 agosto a domenica 25 agosto. Tre giorni ricchi di, intrattenimenti e, pensati per coinvolgere e affascinare visitatori di tutte le età. L’inaugurazione di “tra le” si terrà venerdì 23 agosto alle ore 18 in Viale Garibaldi alla presenza dell’Amministrazione comunale e del Comitato Centro Storico didi Castro. Anche quest’anno il cuore della manifestazione è rappresentato dalla passeggiata tra le candele “A riveder le stelle” (organizzata dal Comitato Centro Storico), in programma venerdì e sabato dalle ore 21 tra i vicoli del borgo. Per gli amanti della fotografia sarà l’occasione di partecipare al contest fotografico che racconterà questo affascinante percorso illuminato.