Tennis Alcaraz non si nasconde | Il mio obiettivo è finire l’anno da numero uno

(Di lunedì 12 agosto 2024) In occasione del Media Day del Masters 1000 di Cincinnati 2024, Carlosha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti: “Ogni volta che non sono iluno del mondo il mioè quello di diventarlo. Anche la Race è importante e, se a fine anno chiudi dauno, il ranking è lo stesso. Sono molto concentrato su questo: andare a ogni torneo pensando di giocare un ottimoe ottenere un buon risultato per migliorare la classifica.comeuno è uno dei miei obiettivi principali“. “Sto lottando per essere iluno: voglio raggiungerlo il prima possibile. Il torneo di Cincinnati è molto importante per me e cercherò di esprimere un gran– ha aggiunto lo spagnolo – Dopo le Olimpiadi avevo bisogno di staccare dalper qualche giorno. Ora sono felice di essere tornato e non vedo l’ora di giocare a Cincinnati.