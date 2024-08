Riduzione delle liste d’attesa | Incentivi per gli infermieri La Regione non li dimentichi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 12 agosto 2024) "LaToscana non può dimenticarsi deglie del personale del comparto sanitario. Così, come è stato raggiunto l’accordo della produttività aggiuntiva per i medici proprio con l’obiettivo di contenere ledi attesa, auspichiamo che quanto più rapidamente possibile laci chiami per trattatare la maggiorazione che per effetto della Legge finanziaria 2024 interessa anche questa categoria di lavoratori". Mauro Giuliattini, reggente regionale Fp Cisl Toscana, interviene nella più calda domenica dell’estate per affrontare una tematica altrettanto rovente qual è quella degliper gli operatori della sanità e mirati all’abbattimento. Il nuovo accordo per la dirigenza medica siglato con laToscana porta la maggiorazione a 100 euro l’ora, secondo quanto stabilito dalla Legge finanziaria.