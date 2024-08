Juventus presentata la terza maglia per la stagione 2024 2025 FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 12 agosto 2024) Tramite i suoi canali ufficiali, laha svelato laper la. “Nera come diventa la notte, dorata come brilla il nostro futuro” recita lo slogan. Nel comunicato del club, si legge invece: “Una sofisticata tavolozza di colori notturni in sfumature blu navy con dettagli raffinati dorati e un motivo tonale su tutta lacaratterizzano la divisa, che presenta un elegante colletto a polo ed è adornata con una scritta dorata ‘’ sul retro del collo un viaggio non solo nello spazio, ma anche nel tempo: il logo Icon dellaè in questo caso sostituito dalla silhouette dorata della zebra della, a ricreare le atmosfere degli anni ’80“. Di seguito la