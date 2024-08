Hollywood non fa progressi dominano i ruoli maschili

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il secondo film più redditizio a livello mondiale nel 2023 (Barbie) nonché il miglior debutto di sempre negli Usa per un film girato da una donna (Greta Gerwing) non è bastato a far fareuna. La fabbrica del cinema resta un mondo al maschile ei personaggisono oltre il doppio di quelli femminili. Lo rivela il rapporto annuale, ‘Annenberg Inclusion Initiative’, della University of Southern California. I numeri non fanno gioire, solo il 32% dei personaggi parlanti nei nella top 100 dei film al botteghino nel 2023 erano donne o ragazze. Nel 2007 erano il 30%. In 16 anni c’è stato quindi un miglioramento di appena il 2%, non esattamente l’equivalente di passi avanti e non si vedonoin altre aree.