George W Bush dà benvenuto a nipote che porta nome dei suoi bisnonni

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 12 agosto 2024)W.festeggia la sua famiglia in crescita! L’ex presidente degli Stati Uniti, oggi 78enne, ha annunciato con orgoglio l’arrivo del suo nuovo nipotino sui social media. Martedì 6 agosto,ha condiviso su Instagram una foto commovente per congratularsi con la figlia Barbara Piercee il marito Craig Coyne per la nascita del loro secondo figlio.W.con le figlie Barbara e Jenna. Fonte: Getty.La coppia, che ha già una figlia di 2 anni diCora Georgia, ha dato ilal figlio Edward Finn solo pochi giorni prima. Nella commovente foto, si vedono Barbara e Craig cullare il figlio appena nato in un letto d’ospedale. Con i volti raggianti di gioia mentre guardano amorevolmente il loro bambino. “al mondo, Edward Finn Coyne.