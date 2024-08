Così l’avanzata ucraina colpisce anche l’Italia Il commento di Sisci

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’offensivanella regione russa di Kursk è in corso ormai da una settimana e non è una semplice sortita ma ha implicazioni larghe e strategiche. Non è chiaro come evolverà la situazione, ma è chiarissimo il duro colpo al presidente russo Vladimir Putin e che ci saranno riflessi molto ampi forse fino in Italia. Dopo una settimana, la Cina, il convitato di pietra della guerrail 12 agosto, ha rotto il suo silenzio. A differenza dell’inizio della guerra, quando si era precipitata a fare eco alla retorica russa, lunedì in una dichiarazione rilasciata dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, si è sforzata di prendere le distanze dalla nuova offensiva a Kursk. Si tratta oggettivamente di uno sviluppo importante, che potrebbe rappresentare un colpo politico significativo per Putin.