Achille Costacurta torna con un messaggio chiaro dopo le polemiche

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 12 agosto 2024) Esattamente un mese faè finito al centro di una brutta polemicaalcune cose che ha pubblicato su Instagram. Il 19enne ha iniziato a commentare in maniera bislacca una foto di sua madre Martina Colombari: “Hai 50 anni, quindi copriti, non sei più una ragazza e in più sei anche una madre“. “Ma che spasso, qui in questa grotta ci siamo pippati diversi grammi di ketamina, ci siamo fatti delle belle risate“. Non contento il ragazzo ha anche pubblicato delle storie Instagram davvero strane. In una teneva in mano una grande quantità di denaro, in un’altra invece mostrava delle bustine con delle sostanze non ben identificate. Pochi giornil’account Instagram del figlio di Billy è stato sospeso (e pare lo sia tutt’ora).