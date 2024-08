Sport in tv oggi domenica 11 agosto | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Ecco ilgliin tv di11. Sono state più di due settimane molto intense che però giungono a termine: si chiudono i Giochi Olimpici di Parigi e l’Italia vuole regalare emozioni anche sul gong. Tra le gare da non perdersi c’è chiaramente la finale del volley femminile, dove le ragazze di Velasco provano a fare una cosa che non ci è mai riuscita prima. Il tennis prosegue dall’ATP Masters 1000 di Montreal e dal WTA 1000 di Toronto, così come è protagonista il calcio tra amichevoli e il primo turno di Coppa Italia.in tv11digliFace.