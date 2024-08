Soldi agli impianti da sci cavalli e cliniche | cosa c’è nel decreto omnibus del governo Meloni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 11 agosto 2024) Ristori, finanziamenti vari figurano neluscito, prima della pausa estiva, da Palazzo Chigi e pubblicato venerdì in Gazzetta ufficiale. Tra le misure, analizza Repubblica, figurano 13 milioni di euro ai comprensori sciistici della dorsale appenninica (dopo l’inverno di scarsa neve), il salvataggio dell’ospedale Santa Lucia di Roma, che aveva già ricevuto un’offerta dalla Tosinvest del gruppo Angelucci e tremila assunzioni al Comune di Roma in vista del Giubileo del 2025. Ma ilnon si limita solo a questo. Gorizia e “Neapolis 2500” Per Gorizia, che sarà capitale europea della cultura nel 2025, è in arrivo un contributo da tre milioni.