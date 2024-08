Quattro buone giornate | la storia vera di Amanda e Libby che ha ispirato il film

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 11 agosto 2024)è un intensodrammatico tratto dalladella ex tossicodipendenteWendler e di sua madreAlexander e del loro faticoso percorso verso il recupero della ragazza. La loro, raccontata in un articolo del The Washington Post, si concentra nell’arco di due settimane cruciali durante le qualideve assolutamente restare sobria per prepararsi all’assunzione di un farmaco, il naltrexone, che potrebbe aiutarla. Ad interpretare le due protagoniste sono Glenn Close e Mila Kunis.Wendler eAlexander ai tempi in cui la ragazza era schiava dell’eroina – GettyImagesDiretto da Rodrigo Garcia,, è unche si basa su un articolo pubblicato dal The Washington Post nel 2016.